Corona-Pandemie

vor 36 Min.

Impfzentrum in Kempten schließt: Abschiedsbesuch von Klaus Holetschek

Nach über 135.000 Impfungen ist Schluss: Das Impfzentrum in der früheren Artillerie-Kaserne in Kempten schließt zum Jahreswechsel. Das Bayerische Rote Kreuz gibt die Schlüssel an die Stadt Kempten zurück.

Plus Anfangs standen Menschen Schlange für eine Corona-Impfung. Es gab emotionale Szenen, später auch Anfeindungen. Jetzt verschwinden die Zentren. Auch in Kempten.

Von Tobias Schuhwerk Artikel anhören Shape

Die Zettel an den Türen des Impfzentrums in Kempten markieren das Ende einer Ära. „Kann geräumt werden“, steht in großen Druckbuchstaben auf weißem Papier. Der Kehraus hat begonnen. Bis 31. Dezember um 19 Uhr haben Bürger noch die Chance, in den früheren Gebäuden der Artillerie-Kaserne eine Corona-Impfung zu bekommen. Danach ist Schluss. Aus. Vorbei. Ab dem kommenden Jahr übernehmen in Bayern Hausärzte und Apotheker den Piks.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen