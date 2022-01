Corona-Pandemie

Strikte Besuchsverbote in den Kliniken: Wie geht es Patienten damit?

Plus In vielen bayerischen Krankenhäusern gelten strikte Besuchsverbote. Die Krankenhäuser halten sie weiterhin für nötig. Doch nun gibt es auch Kritik.

Von Stephanie Sartor

Im Februar 2020, als noch niemand so recht weiß, was es mit diesem mysteriösen Virus aus China auf sich hat, kommt der Vater von Susanne Grünwald ins Krankenhaus. Er muss sich einer Darm-Operation unterziehen. Wegen Komplikationen folgen weitere OPs, insgesamt wird er in den kommenden zwei Jahren, in denen die Corona-Pandemie die Welt auf den Kopf stellt, 23 Wochen in der Klinik verbringen. „Und davon war er die meiste Zeit allein. Es waren keine Besuche erlaubt“, sagt Grünwald, die in Dinkelscherben im Landkreis Augsburg wohnt. „Meine Mama und ich waren hilflos. Wir sind oft nach Maria Vesperbild gefahren und haben eine Kerze angezündet.“

