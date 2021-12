Corona-Pandemie

vor 32 Min.

Umfrage in Bayern und der Region: Welche Politikerinnen und Politiker sind geimpft?

Die Politik appelliert an Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen. Doch wie halten es Abgeordnete, Landrätinnen und Oberbürgermeister selbst?

Plus Die Politik appelliert an Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen. Doch wie halten es Abgeordnete, Landrätinnen und Oberbürgermeister selbst? Eine Umfrage in Bayern und der Region.

Von Maria Heinrich und Luke Maguire

Impfen ist der einzige Weg aus der Pandemie. Wie ein Mantra wiederholt die bayerische Politik diesen eindringlichen Appell an die Bevölkerung. Die Botschaft lautet immer und immer wieder: Liebe Bürgerinnen und Bürger, lassen Sie sich impfen. Das ist der Weg zurück in die Freiheit. Doch die Frage ist: Sind Bayerns Mandatsträgerinnen und -träger genauso diszipliniert, wie es von den Menschen im Freistaat gefordert wird?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen