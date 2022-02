Corona-Pandemie

11:53 Uhr

Was bringt das Impfen in den Apotheken?

Plus Nun darf die Corona-Impfung auch von Apothekern verabreicht werden. Doch die Frage ist: Bringt das überhaupt etwas, jetzt, wo die Nachfrage abebbt?

Von Stephanie Sartor

Es ist noch nicht besonders lange her, da mussten die Menschen bei klirrend kalten Temperaturen Schlange stehen, um die begehrte Spritze zu bekommen. Vor allem Mitte Dezember war der Andrang massiv, Termine für Corona-Impfungen waren innerhalb weniger Minuten ausgebucht. Jetzt indes ist das Fahrwasser – trotz der hohen Omikron-Infektionszahlen – ein ruhigeres. Das Interesse am Impfen scheint in Bayern ziemlich eingeschlafen zu sein. Das zeigen auch in den Zahlen: Die Quote der vollständig Geimpten dümpelt seit Wochen bei etwa 73 Prozent herum.

