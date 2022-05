Das erhofft sich Söder vom neuen CSU-Generalsekretär

Plus CSU-Chef Markus Söder holt einen jungen Landtagsabgeordneten als neuen Generalsekretär. Er soll mobilisieren und motivieren, "kämpfen und manchmal auch beißen".

Drei Tage nach dem überraschenden Rücktritt von Stephan Mayer, der nur zehn Wochen im Amt war, hat die CSU wieder einen Generalsekretär. Der Landtagsabgeordnete Martin Huber, 44, der wie sein Vorgänger aus dem Kreisverband Altötting kommt und vor vielen Jahren in dessen Büro gearbeitet hat, übernimmt die Aufgabe mit sofortiger Wirkung. Er wurde am Freitag auf Vorschlag von Parteichef Markus Söder vom Parteivorstand berufen. Das Votum war nach CSU-Angaben einstimmig.