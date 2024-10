Auftakt in Augsburg: Friedrich Merz nimmt Anlauf fürs Kanzleramt

Zwei Parteichefs, 250 Medienschaffende, 700 Delegierte sowie eine unbekannte Zahl von Weißwürsten und Leberkäs-Semmeln: Es ist angerichtet für den CSU-Parteitag, der am Freitagnachmittag auf der Augsburger Messe beginnt. Geht es nach den Partei-Strategen der Union, fällt in Augsburg der Startschuss für die Wahlkampagne, die CDU-Chef Friedrich Merz in einem Jahr ins Kanzleramt führt.

Von Augsburg aus will die Union deshalb noch einmal ein Signal der Einigkeit senden. Zwischen Merz und Markus Söder, der ebenfalls gerne Kanzlerkandidat geworden wäre, passt kein Blatt Papier, so die Botschaft. Im Gegensatz zu 2021, als Söder und seine CSU mit dem CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet haderten und die Union die Wahl verlor, wolle man es diesmal gemeinsam wissen. In Bayern soll es sogar gemeinsame Wahlplakate mit Merz und Söder geben. „Wir sind geeint, wir haben einen Plan“, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber schon im Vorfeld. Er wird am Nachmittag den Parteitag eröffnen, dann ist Markus Söder dran.

Was wird Söder beim CSU-Parteitag in Augsburg sagen?

Vom CSU-Chef und Ministerpräsidenten wird eine klare Standortbestimmung erwartet. Er wird die Delegierten auf einen langen Wahlkampf einschwören und gleichzeitig betonen, welche Punkte ihm und der CSU wichtig sind. Einer davon ist eine klare Absage an ein schwarz-grünes Bündnis auf Bundesebene. Der CSU-Chef ist strikt gegen eine Koalition mit den Grünen. Er verweist auf die großen inhaltlichen Unterschiede und warnt die Union: Ein Flirt mit den Grünen werde die bei der Bundestagswahl wertvolle Prozentpunkte kosten – nicht zuletzt in Bayern, wo die Freien Wähler unter Hubert Aiwanger ihre Hochburgen haben. Nach den derzeitigen Umfragen liegen CDU und CSU deutschlandweit klar vorn und sind mit gut 30 Prozent stärker als alle Ampelparteien zusammen.

Schon im Vorfeld hatte Söder die Stimmung noch einmal angeheizt, indem er die Rücktritte von Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beider Grüne) forderte. Die Ampel sei politisch tot, es müsse Neuwahlen geben, sagte der Franke in einem Interview mit der Bild.

Ärger in der CSU wegen der Grünen

Söders klare Kante gegen die Grünen ist auch innerhalb der CSU nicht unumstritten. Kurz vor dem Parteitag meldete sich dessen Vize Manfred Weber zu Wort. Er schloss in einem Interview ein Bündnis mit den Grünen keineswegs so strikt aus. „Demokraten müssen immer miteinander sprechen können und versuchen, Wege des Miteinanders zu finden“, sagte Weber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auf eine entsprechende Frage – und zog damit erzürnte Reaktionen von Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek, Huber und Söder auf sich. Im Interview mit unserer Redaktion schrieb Söder seinem Vize ins Stammbuch: „Es gibt eine überragend klare Mehrheit in der gesamten CSU, und übrigens auch bei den Menschen in Bayern: Schwarz-Grün ist keine Perspektive.“ Wie allein Weber tatsächlich innerhalb der CSU mit seinem Standpunkt ist - auch dafür könnte der Parteitag Rückschlüsse liefern.

Friedrich Merz kommt nach Augsburg

Der Höhepunkt am Samstag soll der Auftritt von Kanzlerkandidat Friedrich Merz in Augsburg sein. CDU-Vorsitzende hatten es in der Vergangenheit gelegentlich schon schwer bei der CSU – für Merz hat die Parteitags-Regie diesmal aber einen warmen Empfang vorgesehen. Dem CDU-Chef ist es offensichtlich gelungen, Söder bislang einzubinden, indem er ihm eine wichtige Rolle zugebilligt hat. Nun ist die Frage, ob Merz nach dem Parteichef auch dessen Partei für sich gewinnen kann.

Das plant die CSU nach einem Sieg bei der Bundestagswahl 2025

Inhaltlich wird die CSU auf dem Augsburger Parteitag weiter nach rechts rücken. Darauf lassen die Leitanträge schließen, die verabschiedet werden sollen. Darin wird unter anderem eine Verschärfung des Asylkurses gefordert. Die Zahl der Asylanträge müsse auf weit unter 100.000 im Jahr reduziert werden, das Asylrecht grundlegend reformiert. Unter anderem plädiert ein Antrag für eine Aussetzung des Familiennachzugs sowie Asyl-Verfahren, die außerhalb der deutschen Grenzen laufen, etwa in Albanien.

Sicherheitspolitisch tritt die CSU für eine Rückkehr zur Wehrpflicht ein. Dafür müssten jetzt die Voraussetzungen geschaffen werden. Deshalb sei es auch nötig, die Rüstungsausgaben weiter zu erhöhen. Statt zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts müssten drei Prozent die Zielmarke sein. Von dem Geld soll unter anderem eine eigene Drohnenarmee angeschafft werden.

Steuern: Der „Soli“ soll endlich weg

In der Wirtschafts- und Steuerpolitik tritt die Partei für niedrigere Unternehmenssteuern und eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags ein. Die Mehrwertsteuer für die Gastronomie solle wieder gesenkt werden, die Kürzungen bei der Agrardiesel-Subvention zurückgenommen. Zudem will die CSU beim europaweiten Aus für Verbrenner Autos zurück: Das Zulassungs-Verbot für neue Verbrenner ab 2035 solle „umfassend rückgängig“ gemacht werden. Diese Forderung fand sich auch schon im Programm für die Europawahlen im Sommer. Durchgesetzt wurde sie bislang nicht.