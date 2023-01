Streit um Erhöhung der Erbschaftssteuer: Söder droht mit Verfassungsklage

@ MARTIN M.



"Die Erben mussten in der Zeit sicher ihren Beitrag leisten (habe ich zumindest) , haben aber sicher keine Leistung erhalten!"



Dafür gibt es respektable Freibeträge. Was Sie meinen traf früher mal vielleicht in bäuerlichen Klein- und Familienbetrieben zu. Heute sieht die Realität anders aus . . .



"Also: was verstehen sie (als Finanzbeamter oder Guru) unter "leistungsloses Einkommen"?"



Wertzuwächse ohne eigenes Zutun, Einkommen, die allein durch den Besitz, also nicht durch eigene Arbeit, entstehen. Pacht- und Mieteinnahmen, Transfereinkommen gehören dazu. Können sie leicht googeln . . .

In meiner Gegend gibt es dazu ein schönes Sprichwort, vielleicht kapieren Sie es dann:

"Wer nix erheirat' und nix erbt, der bleibt ein Depp bis dass er sterbt!"



Ohne kräftige Erbschaftsteuer (für die Erbschaftsteuer auf Be­triebs­ver­mö­gen gibt es besondere Regelungen) ziehen wir uns eine Generation von reichen Faulenzern heran. Um die geht es offenbar dem Wahlkämpfer Söder und seiner CSU.

