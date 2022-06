Wenn die Kirche Mitglieder verliert, ist das ein Verlust für die ganze Gesellschaft

Glaube? Kirche?

Nichts davon hat irgend einen Krieg verhindert. Nichts davon hat die Welt gerechter gemacht.

Im Gegenteil!

Man sehe sich nur die Religionen in der Welt an.

Radikale Moslems, erzkonservative Evangelikale in USA, Orthodoxe Kriegskirche in Russland, Missbrauch Schutzbefohlener in Deutschland.

Es gäbe unendlich viele Beispiele für das Versagen der Religionen aller Arten und immer schon!

Überall Rückschritt und Leid durch Religion!

Und hätten wir in Europa nicht die Aufklärung und eine gewisse Demokratisierung erfahren, würden die Kirchen und ihre Pfarrer auch bei uns weiterhin das tun, was sie vor Jahrhunderten getan haben. Die Frauen klein halten, die Männer in den heiligen Krieg schicken, autoritäre Machthaber unterstützen....

Nein, irgendwann müßen die Menschen erwachsen werden, Vernunft und Verantwortung verstehen und leben.

Warum?

Weil es offensichtlich der einzige Weg ist, eine humane, gerechte und lebenswerte Welt zu schaffen.



Als Bürger eines demokratischen Staates und Verfassungspatriot bin ich froh, nicht einer kirchlichen Gerichtsbarkeit zu unterstehen!

