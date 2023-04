München

Demo gegen Tanzverbot: Am Karfreitag soll es Raves und Partys geben

In München soll es am Gründonnerstag eine Demonstration gegen das Tanzverbot an den Stillen Tagen geben.

Am Gründonnerstag wollen 500 Menschen in München gegen ein Tanzverbot an Stillen Tagen demonstrieren. Am Karfreitag darf in der Landeshauptstadt gefeiert werden.

