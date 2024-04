Immer mehr Fälle von Dengue-Fieber in Bayern

In Deutschland steigen die Fallzahlen von Dengue-Fieber. Die Infektionen stammen von Reisenden – doch die Mücken, die das Virus übertragen, fühlen sich auch hierzulande immer wohler.

In Deutschland und auch in Bayern steigen die Fälle von Dengue-Fieber. Allein in diesem Jahr wurden dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bereits 91 Fälle der Tropenkrankheit übermittelt. Im selben Zeitraum 2023 waren es 41. Während der Corona-Pandemie in den Vorjahren waren die Fallzahlen deutlich niedriger – doch auch 2019, als sich die weltweiten Reiseaktivitäten auf einem ähnlichen Niveau befanden, lag die Zahl der gemeldeten Dengue-Infektionen in Bayern mit 62 Fällen im entsprechenden Zeitraum unter dem aktuellen Wert.

Die Entwicklung im Freistaat deckt sich mit der in anderen Bundesländern. Auch in Berlin steigen die Infektionszahlen und übertreffen die Werte vor der Corona-Pandemie, wie das dortige Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) mitteilt. 39 Infektionen wurden in der Landeshaupt dieses Jahr bereits gemeldet. Es handele sich laut Lageso um die höchste je übermittelte Fallzahl in der Landeshauptstadt seit das Infektionsschutzgesetz 2001 in Kraft getreten ist. Fest steht: Weltweit ist die Tropenkrankheit auf dem Vormarsch.

Dengue-Fieber: Asiatische Tigermücke auch in Deutschland nachgewiesen

Das Dengue-Virus, das von Aedesmücken übertragen wird, kommt ursprünglich in den Tropen und Subtropen vor. Die steigenden Dengue-Fieber-Fallzahlen sind demnach auf eine Ansteckung im Ausland zurückzuführen, doch wohl nicht nur in den Tropen.

Zu den Aedesmücken zählen unter anderem die Gelbfiebermücke und die Asiatische Tigermücke. Letztere habe sich laut RKI in den vergangenen Jahren geografisch immer weiter ausgebreitet. In Südeuropa leben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO schon länger kleinere Populationen. Weil die Temperatur weltweit ansteigt, fühlen sich die Mücken in immer mehr Ländern wohl – auch in Italien und Südfrankreich tauchen sie mittlerweile auf.

Auch in Deutschland wurde die Asiatische Tigermücke in den vergangenen Jahren nachgewiesen. Zwar sei laut Robert Koch-Institut hierzulande noch keine Übertragung festgestellt worden, die Mücke an sich wurde stellenweise jedoch nachgewiesen. Damit die Mücken das Dengue-Virus auf den Menschen übertragen können, müssen über einen längeren Zeitraum hohe Temperaturen herrschen. Mit dem Klimawandel steigt dafür die Wahrscheinlichkeit in Deutschland. Bisher sei das Risiko laut LGL in Bayern jedoch gering.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Diesen Personen wird eine Dengue-Impfung empfohlen

Weil Dengue-Fieber starke Gliederschmerzen auslösen kann, wird die Erkrankung auch als "Knochenbrecherkrankheit" bezeichnet. Zwar verlaufen die meisten Ansteckungen mit milden Symptomen, heftige Infektionen können jedoch plötzliches, sehr hohes Fieber, Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen sowie Ausschlag zur Folge haben.

Lesen Sie dazu auch





Gegen das Dengue gibt es zwei zugelassene Impfstoffe in Deutschland, jedoch nur einen für Reisende. Das RKI empfiehlt ihn für Personen, die bereits eine Dengue-Infektion durchgemacht haben und entweder in ein Dengue-Endemiegebiet reisen oder beruflich in Kontakt mit den Viren gelangen könnten, beispielsweise im Labor.