Tödliche Badeunfälle häufen sich: Der mühsame Kampf gegen den Leichtsinn im Wasser

Ertrinken ist leise. So auch an jenem heißen Julitag vor drei Jahren am Fasaneriesee im Nordwesten Münchens. Der See, 14 Hektar groß und bis zu acht Meter tief, sei für Familien und Nichtschwimmer ein idealer Anlaufpunkt für einen Badeausflug, schreibt das Portal der Landeshauptstadt. Am Südufer gibt es eine Wasserrettungsstation, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stellt hier sogar ein „First Responder“-Team für Notfälle in der Umgebung. Als Andreas Rösch mit seinem ehrenamtlichen Dienst als Einsatzleiter beginnt, scheint es ein normaler Sonntag: Einer tritt in Grillkohle und hat eine Brandblase, eine andere kugelt sich beim Volleyballspielen die Schulter aus. Rösch leistet Erste Hilfe, klebt Pflaster, beruhigt.

Dann, es ist später Nachmittag, wird es plötzlich laut. Schreie. Rösch merkt sofort, dass sie anders klingen, nicht wie der übliche Badelärm, sie sind dringlicher, todernst. Im Nachhinein lässt sich das Geschehen rekonstruieren: Ein 13-Jähriger spielt im See, schätzungsweise 20 Meter vom Ufer entfernt, an einer Abbruchkante. Dort fällt der Flachwasserbereich steil ab. Angehörige in der Nähe beobachten, wie der Junge auf einmal untergeht. Wie ein Stein. Leise.

Andreas Rösch ist seit 25 Jahren als Wasserretter für die DLRG im Einsatz. Er sagt: „Ertrinken ist männlich." Foto: DLRG München-Mitte

Tragische Geschichten wie diese gibt es auch in diesem Sommer. Es sind viele, zu viele. Seit einem Monat reiht sich ein Badeunfall an den nächsten. Mitte Juni schwimmt ein 18-Jähriger im Karlsfelder See bei Dachau zu weit hinaus und stirbt. Im Starnberger See ertrinkt zwei Tage später ein 32-Jähriger. Die Wasserwacht meldet einen Toten am Chiemsee und spricht von einer „besorgniserregenden“ Häufung der Fälle. Eine Woche später geht ein 20-Jähriger im Emmeringer See im Kreis Fürstenfeldbruck unter, ein 15-Jähriger ertrinkt in einem Freibad im Kreis Traunstein. Am Wochenende vom 21. und 22. Juni registriert die DLRG bundesweit mindestens 15 Tote bei Badeunfällen. Die Rede ist vom „tödlichsten Wochenende in diesem Jahr und einem der tödlichsten der letzten zehn Jahre“. Und es geht weiter. So wie in dieser Woche. Mittwoch: Ein 76-Jähriger geht in einem Badesee nahe Freising unter. Die Rettungskräfte versuchen, den Mann zu reanimieren – ohne Erfolg. Allein in Bayern sind nach Zahlen der DLRG bislang 40 Badegäste in diesem Jahr ums Leben gekommen.

Das Tretboot-Unglück vom Eibsee löst bundesweit Bestürzung aus

Bundesweite Bestürzung hat das Unglück vom Eibsee ausgelöst. Es ist der 5. Juli, als sich eine Familie dort ein Tretboot ausleiht. Auf dem Bergsee – einem der kältesten in Bayern – fällt der sechsjährige Sohn ins Wasser, sein Vater, 33, springt hinterher. Beide gehen unter, die Mutter und die Tochter müssen das Ganze mit ansehen. Minuten nach dem Notruf beginnen umfangreiche Suchmaßnahmen. Taucher, Rettungsboote mit Sonargeräten, Einsatzkräfte der örtlichen Wasserretter und Feuerwehren beteiligen sich an der Suche. Doch es dauert eine Woche, bis die Taucher Vater und Sohn in 24 Metern Tiefe finden und bergen können.

Suchaktion auf dem Eibsee: Anfang Juli sind dort ein Kind und sein Vater aus einem Tretboot gefallen. Für die beiden kam jede Hilfe zu spät. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Andreas Rösch, der auch Sprecher der DLRG Bayern ist, hat fünf Einsätze miterlebt, bei denen eine Herz-Lungen-Wiederbelebung nötig wurde. Das lässt ihn nicht kalt, auch nicht das tragische Geschehen am Eibsee oder am Fasaneriesee. „Wir handeln professionell und können Emotionen im Einsatz ausblenden“, sagt er, „das haben wir gelernt und geübt. Aber wir sind natürlich Menschen und haben Emotionen.“ Man müsse versuchen, eine gewisse Distanz zu wahren. Sonst könne man so einen Job nicht dauerhaft machen.

80 bis 100 Kinder besuchen jedes Jahr einen Schwimmkurs der Wasserwacht Donauwörth. Foto: Sonja Dürr

Damals, am Fasaneriesee, macht er seinen Job: Er koordiniert die Retter, die als erstes herauszufinden versuchen, wo genau der Junge untergegangen ist. Einfach ist das nicht. Ein Motorboot wird auf den See geschickt in Richtung vermuteter Unglücksstelle, ein DLRG-Kollege auf einem Stand-up-Paddling-Board geht ins Wasser, darauf hat er eine bessere Sicht in die Tiefe, eine Fußstreife befragt Augenzeugen, über Funk wird die Integrierte Leitstelle verständigt, Notarzt und Rettungswagen machen sich auf den Weg, Taucher bereiten sich vor. Im See bilden Badegäste eine Suchkette, angeleitet von einem Rettungsschwimmer.

Eigentlich könnte die Wasserwacht das ganze Jahr über Schwimmkurse geben

Jetzt entdeckt einer der Badegäste den Jungen, etwa vier Meter unter der Wasseroberfläche. Ihm gelingt es, den reglosen Körper nach oben zu holen, der Rettungsschwimmer auf dem Stand-up-Paddling-Board zieht ihn auf sein Brett, bringt ihn an Land. Der Junge müsse, erinnert sich Rösch, drei bis vier Minuten unter Wasser gewesen sein. Die Wiederbelebungsmaßnahmen wirken. Der Junge kommt ins Krankenhaus, Rösch und das DLRG-Team sprechen noch am Abend über ihren Einsatz. Es hilft ihnen, das Geschehene zu verarbeiten. Am Tag darauf arbeitet Rösch wieder in seinem Beruf. Er ist Steuerberater.

Dunkelgraue Wolken hängen an diesem Dienstagnachmittag über dem Donauwörther Freibad. Auf der Wiese vor dem Nichtschwimmerbecken sitzen 25 Kinder und üben den Bewegungsablauf fürs Brustschwimmen. Mit den Händen einen Kreis formen – „wir backen eine groooße Pizza“ –, die Hände zusammen, dann die Arme nach vorne. „Und wir schieben die Pizza in den Ofen“, sagt der Schwimmlehrer. Eine Etage höher, am Schwimmerbecken, steht Manuel Brandt – weißes T-Shirt, Wasserwacht-Jacke, Sonnenbrille – und erzählt. Dass der Zehn-Tage-Schwimmkurs jedes Mal binnen kürzester Zeit ausgebucht ist. Dass die Donauwörther Wasserwacht, deren Vorsitzender Brandt ist, eigentlich das ganze Jahr über Kurse geben könnte. Und dass es hier nicht unbedingt so sei, dass heute weniger Kinder schwimmen könnten als früher. Brandt sagt: „Der Leichtsinn nimmt zu.“

Manuel Brandt ist Vorsitzender der Wasserwacht Donauwörth. Er sagt: „Der Leichtsinn nimmt zu." Foto: Sonja Dürr

Brandt, 45, muss es wissen. Im Sommer ist er Schwimmmeister im Donauwörther Freibad, im Winter im Stadtbad, an den Wochenenden macht er für die Wasserwacht Aufsicht am Riedlinger Baggersee. Er erzählt von Kindern mit Schwimmflügeln, die allein im Wasser sind, von Eltern, die einfach auf der Liegewiese entspannen. Andere fordern längst ein Handyverbot im Bad – auch, weil sich die Fälle häufen, in denen Väter und Mütter aufs Smartphone starren, statt auf die eigenen Kinder zu achten. Manche, sagt Brandt, hätten wohl das Gefühl, dass hier im Freibad schon jemand aufpasse – man zahle schließlich Eintritt. „Ich hab hier oben schon alles erlebt.“

So wie den Fall des Kindes, das vor Jahren fast im Auffangbecken der Wasserrutschen ertrunken wäre. Brandt holte es heraus, brachte es dem Vater, der mit dem Rücken zum Becken gestanden war. Dankbarkeit schlug ihm nicht entgegen. „Der Vater hat nur gefragt, was mir einfällt, sein Kind anzufassen.“ Der 45-Jährige schüttelt den Kopf, er wirkt noch immer fassungslos. Der Vater bekam Hausverbot. „Da bin ich strikt.“ Seit elf Jahren arbeitet Brandt bei den Donauwörther Bäderbetrieben. „Bis jetzt musste ich noch jedes Jahr jemanden aus dem Wasser holen.“ Er klopft auf Holz. Jedes Mal ging es glimpflich aus.

Je heißer es ist, desto größer ist die Gefahr eines Unfalls

Warum aber gibt es immer mehr Fälle, in denen jede Rettung zu spät kommt? Warum ertrinken gerade im Freistaat so viele Menschen wie nirgends sonst in Deutschland? 2023 waren es nach DLRG-Angaben 62 Personen, im vergangenen Jahr 70. In 51 Fällen davon kamen Menschen in Seen, Flüssen oder Bächen zu Tode. Bei der DLRG verweist man regelmäßig darauf, dass Bayern eben ein Flächenland mit vielen Seen und vielen Einwohnern sei. Hinzu kommt aber auch immer wieder: Der Leichtsinn vieler, die es gerade an heißen Tagen an die Seen und Flüsse zieht. Denn je heißer es ist, desto größer ist der Wunsch nach Abkühlung. Und desto höher, tendenziell, ist die Zahl der Badetoten. Es ist eine simple Rechnung, die DLRG-Retter Rösch da aufmacht.

Rösch ist seit 25 Jahren im Einsatz und Jahr für Jahr begegnet er diesem lebensgefährlichen Leichtsinn. Zu dem Alkohol beitrage, vor allem aber Überschätzung und Übermut. Der Leichtsinn, der Schluss liegt mit Blick auf die Zahlen nahe, ist in besonderer Weise verbreitet bei Männern. Vier von fünf Badetoten sind Männer. „Ertrinken ist männlich“, sagt Rösch.

Die größten Risikogruppen sind, zählt er auf, Personen, die sich überschätzen und potenzielle Gefahren wie Strömungen unterschätzen. Kinder und Nichtschwimmer, etwa auf Stand-up-Paddling-Boards oder aus Kulturkreisen, in denen Schwimmen nicht so verbreitet ist. Und Ältere, deren Herz oder Kreislauf versagen, weil der Körper den Temperaturunterschied zwischen heißer Luft und kaltem Wasser nicht verkraftet, die einen Kälteschock erleiden.

Rösch spricht unaufgeregt, professionell. Seine Stimme ändert sich, als er auf die Frage antwortet, ob ihn das nicht frustriere? Diese Sorglosigkeit, die in den schlimmsten Fällen zum Tod führt? „Unsere Arbeit ist ja trotzdem erfolgreich“, antwortet er. „Ich bin überzeugt, dass unsere Aufklärungsbemühungen wirken und dass es ohne diese vermutlich noch schlimmer wäre.“ Andererseits beobachten die Retter zwei Entwicklungen, die nichts Gutes verheißen: Die zunehmenden Hitzetage, die letztlich die Zahl der Ertrinkenden steigen lassen könnten. Und das Problem mit dem Nichtschwimmenkönnen. Laut einer Studie aus dem Jahr 2022, die die DLRG in Auftrag gegeben hat, konnten 20 Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren nicht schwimmen. Fünf Jahre zuvor waren es zehn Prozent. Die Studie hält zudem fest: „Menschen mit Migrationshintergrund können doppelt so oft nicht schwimmen wie Menschen ohne diesen.“

Im Donauwörther Freibad kündigen dunkle Wolken neuen Regen an, die Kinder stehen Schlange vor dem Schwimmerbecken. 25 Meter sollen sie an der Seite eines Trainers zurücklegen. Michael Deisenhofer nimmt ein Mädchen an seine Seite. Sie hält tapfer den Kopf über Wasser. „Beinschlag, Beinschlag, Beinschlag“, gibt er in ruhigem Ton vor. Und so geht es weiter: „Einen schönen Armzug machen, Jule!“ „Paul, nach vorne schauen, die Beine anziehen, auseinander, zusammen!“

Louis und Miriam lernen im Donauwörther Freibad das Schwimmen. Foto: Sonja Dürr

Elias, 4, hat gerade die ersten drei Schwimmzüge allein geschafft. Mit einem breiten Grinsen hüpft er auf seine Mutter zu. „Er ist einfach eine Wasserratte“, sagt Manuela Schmidt. „Das gibt einem so viel mehr Sicherheit.“ Emil, 7, schlottert. Susanne Hassmann wickelt ihren Sohn in ein Handtuch, lächelt. Sie ist froh, dass der Siebenjährige hier die Angst vor dem Wasser abgelegt hat, dass er vielleicht bald das Seepferdchen schafft. „Es beruhigt mich zu wissen, dass er sich über Wasser halten könnte“, sagt sie.

Das Seepferdchen bedeutet nicht, dass ein Kind in jeder Situation sicher schwimmen kann, sagt Bademeister Brandt. Die Eltern müssten mit dem Kind üben, dran bleiben. „Das heißt aber nicht, Planschen im Wonnemar oder in einem anderen Spaßbad. Das heißt schwimmen!“ Sein Kollege Deisenhofer winkt das nächste Kind ins Wasser. „Der Erfolg ist eh schon da“, sagt der 62-Jährige. Er bringt Kindern seit 40 Jahren das Schwimmen bei. Er weiß, dass das Geduld braucht. Übung. Beharrlichkeit. „Jetzt sind es drei Züge, dann werden es fünf, dann immer mehr. Aber der Anfang ist gemacht!“