Mann nach Serie von Opferstock-Diebstählen festgenommen

Ganze 25 Mal soll ein Mann Opferstöcke in Kirchen und Kapellen aufgebrochen haben. Jetzt ist er auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden.

Marktoberdorf (dpa/lby) - Nach etlichen Opferstock-Diebstählen ist ein 38-Jähriger auf frischer Tat in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) von der Polizei erwischt worden. Der Mann soll zwischen Mai und Juni etliche Male die Opferstöcke von Kirchen und Kapellen in dem Landkreis geleert haben, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt werden ihm 25 Diebstähle vorgeworfen. Auch andere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten werden ihm zugeordnet. Der 38-Jährige kam nach seiner Festnahme am Samstagabend wieder auf freien Fuß. Es wird ermittelt.

(dpa)