Großeinsatz in Dietmannsried: Elf Menschen verletzt

Aktualisiert am Donnerstag, 13 Uhr: Sirenen sind am Donnerstagvormittag, 30. Januar, in Dietmannsried nahe Kempten zu hören. Feuerwehr und Rettungsdienste sind dort im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Heisinger Straße bei einem Babynahrungs-Hersteller ein Austritt von Ammoniak gemeldet.

Gegenüber unserer Redaktion sagte Polizeichef Oliver Klinke, dass 13 Menschen verletzt wurden, darunter zwölf leicht, einer mittelschwer. Zunächst war von elf Verletzten die Rede gewesen. Alle Leichtverletzten haben laut Polizei eine Atemwegsreizung, der mittelschwer Verletzte hat eine Augenverletzung. Alle werden stationär behandelt.

Dietmannsried: Mehrere Menschen über Drehleiter gerettet

Mehrere Menschen mussten über eine Drehleiter gerettet werden, berichtet unser Reporter, der vor Ort ist. Neben der Polizei und der Feuerwehr sind unter anderem der Katastrophenschutz und Rettungskräfte im Einsatz.

Die Einsatzkräfte sammelten sich auf mehreren Supermarktparkplätzen, sowie dem Parkplatz einer benachbarten Tankstelle. Deren Pächterin Angelika Beyer lobte die Einsatzkräfte für das schnelle Eingreifen. Die seien schon vor Ort gewesen, bevor der Katastrophenalarm über das Handy kam. „Es scheint zu funktionieren, wir haben es alle mitbekommen und fühlen uns sicher“, sagte Beyer. Auch Bürgermeister Werner Endres hat sich schon ein Bild der Lage gemacht und war vor Ort, berichtet unsere Reporterin.

Außerdem waren Kindergarten und Schule kurzzeitig abgeriegelt, mittlerweile dürfen Eltern ihre Kinder wieder abholen oder die Kinder dürfen mit dem Bus nachhause fahren, sagte Bürgermeister Werner Endres gegenüber unserer Redaktion. Laut Endres lief alles unaufgeregt ab.

Icon Galerie 9 Bilder In Dietmannsried läuft heute, am Donnerstag, 30. Januar, ein Großeinsatz. Grund ist eine ausgetretene Chemikalie, die Bevölkerung ist gewarnt.

Dietmannsried: Warnung für die Bevölkerung

Es gab zu dem Unfall auch eine offizielle Warnmeldung für die Bevölkerung. Diese wurde aufgefordert, im Bereich um den Einsatzort Fenster und Türen zu schließen und zudem Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Der Einsatzort sollte gemieden und - etwa mit dem Auto - weiträumig umfahren werden. Mittlerweile dürfen die Menschen wieder ihre Häuser verlassen, die Warnung bleibt aber vorerst noch bestehen. Keller nahe des Einsatzortes sollte man nach wie vor meiden, empfiehlt die Polizei. Auch Türen und Fenster sollten geschlossen bleiben.

Vor Ort sind mehrere Feuerwehren, unter anderem aus Kempten, Durach, Dietmannsried, Altusried, Lauben-Heising und Sonthofen.

Der Grund für den Ammoniakaustritt ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen laufen. Laut Polizei sind die Einsatzkräfte weiter vor Ort und auf den Fall, dass noch einmal Ammoniak austritt, vorbereitet. Polizeichef Oliver Klinke lobte die gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte mit der Gemeinde und den Bürgerinnen und Bürgern.

Icon Vergrößern In Dietmannsried sollen Anwohner aktuell nicht die Fenster öffnen und den Einsatzort meiden. Foto: Benjamin Liss Icon Schließen Schließen In Dietmannsried sollen Anwohner aktuell nicht die Fenster öffnen und den Einsatzort meiden. Foto: Benjamin Liss

Ammoniak ist eine gasförmige Verbindung von Stickstoff. Tritt es aus, verbindet es sich in der Luft mit anderen Stoffen - und kann dann auch die Gesundheit gefährden. Beim Einatmen reizt es die Atemwege, es kann sogar erstickend wirken.

Mehr über den gemeldeten Ammoniakaustritt am Donnerstag in Dietmannsried - wir berichten aktuell über den Feuerwehreinsatz, sobald weitere Informationen vorliegen.