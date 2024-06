Tote Frau in Wohneinrichtung entdeckt: Zwei Männer in U-Haft

Eine Mitarbeiterin einer Einrichtung für betreutes Wohnen findet eine Frau tot in ihrem Zimmer. Schnell richtet sich der Verdacht gegen zwei Männer.

Im schwäbischen Dillingen ist eine 59 Jahre alte Frau tot in einer Wohneinrichtung aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Wie die Beamten am Montag berichteten, hatte eine Mitarbeiterin der Einrichtung für betreutes Wohnen die Frau am Sonntagmorgen in deren Zimmer tot mit Stichverletzungen gefunden.

Bei den Ermittlungen habe sich ein konkreter Tatverdacht gegen einen 47-jährigen Bewohner und einen 31 Jahre alten Besucher der Einrichtung ergeben, berichtete die Polizei. Der ältere Verdächtige wurde in der Einrichtung selbst festgenommen, der 31-Jährige wurde in Kempten gefasst. Am Montag erließ ein Untersuchungsrichter in Augsburg Haftbefehle, beide Männer kamen in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

(dpa)