Diskussion um älteste Stadt Deutschlands: Kempten will Trier vom Thron stoßen

Welche Stadt ist die älteste Deutschlands? Diesen Wettstreit hatte bisher Trier an der Mosel für sich entschieden. Als Beweis für die Gründung gilt ein Stück Eichenholz, das von einer römischen Brücke über die Mosel stammt und wissenschaftlich auf das Jahr 18 oder 17 vor Christus datiert wurde. Jetzt aber will Kempten Trier vom Thron stoßen. „Wir sind ganz klar die älteste Stadt Deutschlands“, behauptete neulich Kemptens Stadtarchäologin Maike Sieler. Denn am Ufer der Iller habe Rom etwa ab dem Jahr null planmäßig eine Stadt, genannt Cambodunum, hochgezogen, erst in Holz, bald in Stein. Dagegen habe es in Trier zu jener Zeit vermutlich nur eine „kleine Ufersiedlung“ gegeben, meint Sieler.

