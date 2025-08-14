Rosenheimer Gemeinden greifen durch: Jetzt kommen Durchfahrtsverbote bei Stau auf der A8

Ab dem 15. August wird Autofahrern im Landkreis Rosenheim das Durchqueren der Ortschaften entlang der A8 erschwert, sobald sich der Verkehr auf der Autobahn staut. Der Rosenheimer Landrat Otto Lederer (CSU) und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der betroffenen Gemeinden einigten sich jüngst darauf, situationsbedingte Durchfahrtsverbote einzuführen. Das Landratsamt bestätigte diesen Beschluss auf seiner Webseite.

Und warum ausgerechnet dort? Regelmäßig gibt es vor allem auf der A8 ab Rosenheim regelmäßig Stau. Die Autobahn verringert sich in Richtung Salzburg von drei auf zwei Fahrstreifen. Auch der Standstreifen fällt in dem Abschnitt weg. Autofahrende weichen dann gerne auf die anliegenden Landstraßen aus. Das bedeutet wiederum eine massive Belastung für Anwohnende.

Neue Hinweisschilder im Landkreis Rosenheim: Ortsdurchfahrten für Ausweichverkehr gesperrt

Konkret bedeutet das: Bei Stau auf der Verbindungsstrecke zwischen München und Salzburg werden die Ortsdurchfahrten am Wochenende und an Feiertagen für den Ausweichverkehr gesperrt. Dafür wurden eigens angefertigte Hinweisschilder an den Ortseingängen aufgestellt.

Zusätzlich habe die Autobahn GmbH zugesagt, auf der A8 selbst mit LED- und Hinweistafeln auf die jeweiligen Sperrungen hinzuweisen, sobald die entsprechenden Anordnungen der Straßenverkehrsbehörden vorliegen. So sollen Autofahrer frühzeitig über die neuen Regeln informiert werden und gar nicht erst versuchen, die Ausweichrouten zu nutzen.

Ende überfüllter Ortsdurchfahrten ab Mitte August bei Stau auf der A8?

Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die langanhaltende Kritik vieler Gemeinden an den immer wieder überfüllten Ortsdurchfahrten: Anwohner klagen über Lärm, Abgase und Staus vor der eigenen Haustür, ausgelöst durch den Ausweichverkehr bei stockender Autobahnfahrt. „Wenn auf der A8 nichts mehr geht, geht auch bei uns nichts mehr“, klagten Kommunalpolitiker bereits zuvor in einem Brief an Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), berichtet der Bayerische Rundfunk. Unterzeichnet war das Schreiben nicht nur vom Landrat, sondern auch von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus vierzehn betroffenen Orten, darunter Aschau, Bad Aibling, Bad Feilnbach, Rohrdorf, Rosenheim und Samerberg.

Landkreis Rosenheim folgt dem Vorbild Tirol mit „situationsbedingten Durchfahrtsverboten“

Rückenwind bekamen die Kommunen zuletzt auch aus Berlin: Das Bundesverkehrsministerium bestätigte, dass situationsbedingte Durchfahrtsverbote rechtlich zulässig sind. Ein Vorbild für das Vorgehen liefert das Nachbarland Österreich – im Bundesland Tirol gibt es solche Regelungen schon seit geraumer Zeit.

Bereits zu Beginn der Sommerferien gab es südlich von Rosenheim auf der A8 wieder massive Staus und Verkehrsbehinderungen.