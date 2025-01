Wetterdienst warnt am Donnerstag in ganz Bayern vor Sturm der Stufe zwei

Schon während der vergangenen Tage kam es in Bayern immer wieder zu Sturmböen und starkem Wind. Nun zieht das Tiefdruckgebiet Charly von Frankreich über die Mitte Deutschlands hinweg nach Polen. Durch eine Kaltfront wird die sehr milde Luftmasse durch eine polare Meeresluftmasse ersetzt. Daher warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab Donnerstagnachmittag vor Sturmböen der Warnstufe zwei. Der gesamte Freistaat ist davon betroffen. Auch umliegende Bundesländer bekommen die Naturgewalt zu spüren.

Sturmwarnung der Stufe zwei ab Donnerstagnachmittag in Bayern

Ab Donnerstag, 9. Januar, 14 Uhr, gilt die Warnung des Wetterdienstes. Demnach sollen Sturmböen von Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 km/h auftreten. Dabei kommt der starke Wind zunächst aus südwestlicher, später aus nordwestlicher Richtung. Wo Schauer niedergehen sowie in exponierten Lagen müssen Menschen sogar mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h rechnen.

Für die Mittelgebirgs- und Alpengipfeln meldet der DWD anhaltendend Sturm, der am Abend sogar vorübergehend zu schwerem Sturm mit bis 110 zu km/h werden kann. Am Nachmittag in Franken sowie am Abend im gesamten Freistaat wird es stürmisch. Allerdings lassen die Böen in der Nacht zügig nach. Ab 21 Uhr am Donnerstagabend soll die Warnung nicht mehr gelten.

Durch den Sturm können am Donnerstag etwa Äste herabstürzen oder Gegenstände umherfliegen. Darum empfiehlt der DWD, frei stehende Objekte zu sichern und zu befestigen. Wer im Freien unterwegs ist, sollte auf herabfallende Gegenstände achten.

Das Wetter am Donnerstag in Bayern

Im Tagesverlauf ziehen am Donnerstag Regenwolken auf, die Schauer, kurze Gewitter und Sturmböen mit sich bringen. Das meldet der DWD. In den nördlichen Mittelgebirgen ist dann auch erneut mit Schnee zu rechnen. Die Temperaturen sind im Schnitt jedoch recht warm, sie liegen zwischen sechs und elf Grad.

In der Nacht zum Freitag gibt es an den Alpen Regen, der teils auch zu Schnee übergeht. Die Tiefstwerte liegen dann bei einem Grad.

So wird das Wetter in Bayern in den kommenden Tagen

Zum Beginn des Wochenendes wird es wieder etwas freundlicher, aber auch kühler im Freistaat. Von Unterfranken bis nach Niederbayern beruhigt sich Sturmlage am Freitag wieder, es gibt lediglich einige Wolken. In Oberfranken kann es zeitweise etwas schneien. In freien Lagen kann etwas Wind auffrischen. Dazu bewegen sich die Temperaturen zwischen null und drei Grad.

Am Samstag soll es mehr Wolken als Sonnenschein in Bayern geben. In Oberfranken sowie am östlichen Alpenrand ist erneut etwas Schneefall möglich. Die Temperaturen sinken wieder, auf zwei bis minus drei Grad. In der Nacht zum Sonntag sind sogar minus zehn Grad in den Alpen möglich.