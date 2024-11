Ostallgäuer wird Landwirt des Jahres: "Ich bin völlig überwältigt"

„Ich bin überwältigt von dem tollen Erfolg“. Diese Worte teilt Tobias Babel am Freitag auf seinem Instagram-Kanal. Kein Wunder: Immerhin ist der 38-jährige Ostallgäuer zum Landwirt des Jahres gekürt worden. Am Mittwochabend fand die feierliche Preisverleihung in Berlin statt und Babel räumte bei den „Oskars der Landwirtschaft“ ordentlich ab. Er holte sich dabei nicht nur den Gesamtsieg über alle sieben Kategorien, sondern siegte auch in der Kategorie „Rinderhalter“. Damit erhält Babel ein Preisgeld von 21.000 Euro. Die Auszeichnungen sowie der Titel „Landwirt des Jahres“ werden vom deutschlandweiten Fachmagazin „agrarheute“ verliehen. 21 Landwirtinnen und Landwirte aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz standen im Finale.

