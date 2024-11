Polizei entdeckt bei Kontrolle auf A3 eine Million Euro in Plastiktüten

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn A3 rund eine Million Euro bei einem Fahrer gefunden. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, hatten Schleierfahnder bereits am Montag, den 18. November, bei Passau einen BMW mit österreichischer Zulassung kontrolliert, in dem das Bargeld gefunden wurde.

Polizei findet eine Million in Plastiktüten: Fahrer kann keine Angaben dazu machen

Der Fahrer war mit seinem Auto demnach Richtung Süden unterwegs als er gegen kurz vor 10 Uhr am Morgen angehalten wurde. Bei der Kontrolle des Mannes sowie des Fahrzeugs fanden die Beamten rund eine Million Euro in mehreren Plastiktüten. Der 34-Jährige konnte laut Polizei keinerlei Angaben zu Herkunft oder Verwendung des Geldes machen. Der Syrer wurde anschließend wegen des Verdachts auf Geldwäsche und des illegalen Aufenthalts vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Passau. Der 34-Jährige wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, über den Stand der Ermittlungen ist nicht weiteres bekannt.

Immer wieder hohe Geldsummen bei Kontrollen auf A3 entdeckt

Alleine in diesem Jahr entdeckten Fahnder entlang der A3 bereits mehrfach höhere Geldmengen in Autos. So wurden Ende Februar bei einem Fahrer rund 700.000 Euro gefunden, kurz zuvor in einem anderen Wagen 240.000 Euro in Tüten. Auch in diesen Fällen ermittelte die Polizei wegen Geldwäsche.