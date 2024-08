Zwei Männer sitzen bei Unwetter am Watzmann fest - gerettet

Zwei Männer haben eine Nacht lang am Watzmann festgesessen. Das Duo wurde am Dienstagnachmittag von einem Gewitter überrascht und kam vom Weg ab. Sie wurden am nächsten Morgen per Hubschrauber geholt, wie die Polizei mitteilte. Die Ehefrau eines der Männer hatte die beiden als vermisst gemeldet, nachdem sie sie telefonisch nicht mehr erreichen konnte.

Rettungskräfte orteten den 50-jährigen Ehemann aus dem Landkreis Kulmbach und den aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck stammenden 41 Jahre alten Bruder der Frau in den frühen Morgenstunden vom Hubschrauber aus. Die Männer hatten ein Lichtsignal gegeben. Wegen des Unwetters konnten sie in der Nacht nicht mehr aus ihrer Lage befreit werden.