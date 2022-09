Aiwanger und Söder gehen wegen Energieplänen auf Habeck los

..ein Glück das wir nicht im Bund von "unseren" bayrischen Politikern regiert werden.



Schon vergessen .... die Energiekrise vs. die dadurch gestiegenen Preise samt Geldentwertung sind die Folgen eines Angriffskrieges und nicht durch das handeln deutscher Politiker, egal wer da letztlich an den Machtpositionen sitzt.



Das wir in Bayern mit der Energieversorgung so weit hinterher sind, ist konkret den jetzt maulenden Politikern zu verdanken und was hat sich seit einem fast dreiviertel Jahr geändert - nichts - weiter nur Ankündigungen, Schuldzuweisungen und populische Forderungen die alles andere als zukunftsorientiert sind.



Weder die GRÜNEN noch die anderen Regierungsparteien wollen Deutschland deindustrialisieren, das schafft die CSU samt ihren FW durch deren rückwärtsgewandte Stammtisch-und Klientel-Politik schon seit längerem ganz alleine.



Ein Glück das wir in Deutschland vs. auch in Bayern wählen dürfen - das heißt auch abwählen!







Antworten Melden Permalink