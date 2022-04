Bayern trödelt beim Ausbau der Photovoltaik auf staatlichen Gebäuden

Plus Die Grünen werfen der Staatsregierung vor, ihre Möglichkeiten beim Ausbau der Photovoltaik nicht zu nutzen. Ministerpräsident Söder sieht Bayern in der Energiepolitik benachteiligt.

Die Staatsregierung pocht in der Energiepolitik regelmäßig auf die Stärken Bayerns bei der Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie und Wasserkraft, Geothermie und Biomasse. Erst an diesem Montag betonte Ministerpräsident Markus Söder nach einer Sitzung des CSU-Vorstands erneut, wie wichtig es sei, die „Heimatenergien“ auszubauen.