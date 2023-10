Energiewende

Nach 10H-Lockerung: Wie viele Windräder gibt es eigentlich in Bayern?

In Bayern gibt es zwar mehr als 1100 Windräder – etwa ein Zehntel davon befindet sich aber in einem einzigen Landkreis.

Plus Im November wurde die bayerische 10H-Regel für Windräder leicht gelockert. An der Zahl neuer Windkraftanlagen im Freistaat hat das bislang wenig geändert.

Von Dominik Durner

Der Freistaat Bayern ist wahrlich nicht das Land der Windkraft. Ganze vier Windräder wurden im ersten Halbjahr 2023 genehmigt – nicht gebaut –, 2022 wurden immerhin noch 14 neue Räder errichtet. Deutschlandweit weht Bayern deshalb Kritik entgegen; der Freistaat würde die vorhandenen Ressourcen vernachlässigen. Doch wo im Freistaat stehen eigentlich die meisten – und wo die wenigsten?

Vor allem in den bergigen Regionen in Richtung Alpen oder dem Bayerischen Wald sind Windräder rar gesät. In den neun Landkreisen, die im bayerischen Süden an Österreich angrenzen, gibt es lediglich im Ober- und im Ostallgäu sowie im Landkreis Traunstein Windräder, insgesamt stehen dort 49 Räder.

