Wie die Bundeswehr in Bayern Windräder ausbremst

Die Energiewende muss vorankommen, das schreibt Berlin vor. Doch ausgerechnet die Bundeswehr macht nun immer mehr Kommunen einen Strich durch die Windkraft-Rechnung.

Spätestens seit dem Gas-Importstopp und der AKW-Abschaltung ist klar: Erneuerbare Energien rücken mehr in den Fokus. Das gilt auch für bayerische Kommunen, die an feste Ausbauziele gebunden sind. Doch mit der Windkraft geht es im Freistaat nur schleppend voran. Dazu kommt nun noch, dass immer mehr Gemeinden ihre Windkraftprojekte stoppen müssen, weil die Bundeswehr Einspruch erhebt. Wieso, das unterliegt oft der Geheimhaltung.

In der Gemeinde Egling im Landkreis Landsberg ist die Stimmung angespannt. Die 2200-Einwohner-Gemeinde plant seit Jahren, Windräder aufzustellen. Neben den ohnehin langen Planungs- und Genehmigungsphasen stehen die Eglingerinnen und Eglinger aber plötzlich vor einem noch größerem Hindernis: der Bundeswehr. Denn diese hat im Juni aus dem Nichts angekündigt, dass die längst angestoßenen Pläne der Gemeinde nicht umgesetzt werden dürfen, sagt Eglings Bürgermeister Ferdinand Holzer ( CSU). "Damit wird unsere ganze Mühe buchstäblich in den Wind geschossen", heißt es vom Bürgermeister resigniert.