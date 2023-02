Erdbeben

vor 18 Min.

Erdbeben des Todes: Opferzahl in Türkei und Syrien steigt und steigt

Ein starkes Beben hat im Südosten der Türkei und in Syrien zahllose Gebäude zum Einsturz gebracht. Die Opferzahlen steigen und steigen.

Plus Erst bebt es nachts, dann mittags erneut: Das ganze Ausmaß der Katastrophe an der türkisch-syrischen Grenze ist noch nicht abzusehen. Über 40 Staaten bieten ihre Hilfe an.

Von Susanne Güsten

„Helft uns bitte, holt uns hier raus“, schreit ein Mann in einem Trümmerhaufen in Kahramanmaras. Seine Handykamera zeigt einen zerquetschten Bürostuhl und ein verrenktes Bein in einem engen Hohlraum unter den Trümmern. „Wir bluten, und einer meiner Kollegen macht keinen Mucks mehr“, ruft der Mann und gibt die Adresse des eingestürzten Hauses und die Namen der drei Verschütteten durch.

