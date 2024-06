Artensterben

vor 46 Min.

In Bayerns Gärten gibt es immer weniger Vögel – was steckt dahinter?

Plus Nie wurden so wenige Vögel im Freistaat gezählt wie zuletzt. Martin Trapp und Rebecca Müller beobachten das mit Sorge – und geben Tipps, was helfen könnte.

Von Manuela Müller

An diesem Morgen machen sie sich auf in Richtung Parkanlage. Von Weitem schon sieht man ihre grünen und türkisfarbenen Regenjacken, dazu: stramm sitzender Rucksack und festes Schuhwerk. Auffällig ist, dass sie beide Ferngläser um den Hals tragen. Und zwar solche der professionellen Sorte. Schwere, mit dickem Gurt und Schutzklappen für die Gläser. Martin Trapp und Rebecca Müller sind keine Touristen oder Jäger. Sie sind Ornithologen – er Chemiker, sie Biologin – und ehrenamtlich beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV). Die Vögel sind ihr Hobby, mehr noch: Sie sind ihre große Leidenschaft.

Wo andere Menschen etwa einen Kirchturm sehen, sehen sie auf die Turmfalken, die dort brüten. Sie merken sich, wo noch Minuten zuvor Mauersegler flatterten. Ihr Gehör ist trainiert, es identifiziert eine Vogelart, noch bevor sie sich zeigt – wenn sie sich überhaupt zeigt. Denn das Blattwerk ist gerade recht dicht. Doch das ist nicht der Hauptgrund dafür, dass weniger Vögel zu beobachten sind. Trapp und Müller wissen das nur zu gut. Sie kennen das besorgniserregende Ergebnis der diesjährigen "Stunde der Gartenvögel".

