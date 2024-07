In Bayerns Gärten gibt es immer weniger Vögel – was steckt dahinter?

Also Spatzen gibt es hier in rauen Mengen. In unserem Garten haben wir ein Amselpärchen, das hat im Kirschlorbeer (böse!) genistet und so sehr ich Amseln mag - die zwei reichen mir vollkommen. Was die uns an Dreck bescherten.... Außerdem sehen sie diesen offenbar als ihr Revier an und sind sehr empört, wenn wir uns auf die Terrasse wagen. Das ist ein Gezeter - selbst mit Wurm im Schnabel. Und ja, gebadet wird in unserer Brunnenschale ausgiebig. Das können sie gerne machen und im Winter gibt's auch wieder Futter - wobei sie sich da im wortwörtlichen Sinn die Rosinen rauspicken - der schnöde Rest fürs übrige Vogelvolk.

