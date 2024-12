Person am Erlanger Bahnhof von Zug erfasst - Bahnstrecke gesperrt

Am Bahnhof in Erlangen kam es am Donnerstagmorgen, 12. Dezember, gegen 6.45 Uhr, zu einem tödlichen Unfall. Das berichten die Nürnberger Nachrichten nach Angaben der Polizei. Der Zugverkehr sei dort derzeit eingestellt.

Tödlicher Unfall: Person am Bahnhof in Erlangen von Zug erfasst

Am frühen Donnerstagmorgen, 12. Dezember, sei am Erlanger Bahnhof eine Person von einem Zug erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Unfall soll sich laut Polizei gegen 6.45 Uhr ereignet haben, berichten die Nürnberger Nachrichten. Dem Polizeipräsidium Mittelfranken nach, sei die Person verstorben. Wie es zu dem Unfall kam, sei derzeit noch unklar.

Einsatz am Bahnhof in Erlangen dauert aktuell an

Der Einsatz vor Ort am Erlanger Bahnhof dauert derzeit an. Die Züge aus Richtung Nürnberg wenden vorzeitig in Fürth, berichtet Radio Bamberg nach Angaben der Bahn. Aus Richtung Bamberg wenden die Züge vorzeitig in Forchheim – Ersatzbusse sollen demnächst fahren.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten. Hier finden Sie eine Übersicht.