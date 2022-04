Speiseöl: Es muss nicht immer Sonnenblume und Raps sein

Plus Speiseöl-Mangel auch in bayerischen Supermärkten: Wie schlimm die Situation wirklich ist und welche Alternativen es zu Sonnenblumen- und Rapsöl gibt.

In den Supermärkten ist Sonnenblumenöl schon seit Wochen weitgehend ausverkauft, meldet die dpa. Dort und bei Discountern klafft im Regal eine Lücke, wo sonst Sonnenblumen- oder Rapsöl stehen. Doch ist die Situation wirklich so schlimm, wie der Anblick des Regals vermuten lässt?