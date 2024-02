Feuer im Allgäu: Unbekannte verbrennen Heuballen und Autoreifen

In der Nacht zum Montag mussten Feuerwehren im Allgäu vielfach ausrücken. Der Grund: Unbekannte haben an mehreren Stellen Heuballen und Reifen angezündet.

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte an mehreren Kreisverkehren im Allgäu Feuer gelegt. Wie die Polizei mitteilt, brannten meist Heuballen oder Autoreifen.

Gelegt wurden die Feuer in den Bereichen westlich von Marktoberdorf und nördlich von Kempten, so die Polizei in der Nacht. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Demo-Aktion handelt. Neben manchen Feuern waren auch Bilder einer Ampel aufgestellt.

Feuer an Kreisverkehren im Allgäu: Unbekannte zünden Autoreifen und Heuballen an

Wie aus Feuerwehrkreisen zu hören ist, soll es in der Nacht zwölf Brände gegeben haben. Der letzte der Brände wurde demnach in der Marktoberdorfer Straße in Nesselwang gelegt. Die Feuerwehren löschten die Flammen kurze Zeit später.

Am frühen Montagmorgen konnte die Einsatzzentrale der Polizei das Geschehen in der Nacht nur bestätigen, weitere Informationen zu der Aktion will die Polizei im Tagesverlauf veröffentlichen.

Erst Anfang Februar hatten Unbekannte auf einer Bundesstraße im Westallgäu Reifen auf die Fahrbahn gelegt und angezündet. Zudem malten sie in großen Lettern das Wort "Unzufrieden" auf die Straße.

Lesen Sie dazu auch

Brandstiftung im Allgäu - Polizei ermittelt

Die Allgäuer Polizei muss immer wieder wegen mutmaßlicher Brandstiftungen ermitteln. Um die Weihnachtsfeiertage beispielsweise hielt eine Serie von Containerbränden in Kempten die Stadt in Atem. Und der bei Ausflüglern beliebte Römerturm in Kaufbeuren ist auch jetzt noch nach einem nächtlichen Feuer gesperrt. Auch hier ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung - allerdings gegen Unbekannt. (AZ)