"Kita ist häufig nur Aufbewahrung": Was Eltern und Erzieher zur Kinderbetreuung sagen

Von Lisa Gilz - vor 52 Min.

Zu wenig Kitaplätze, zu wenig Erzieherinnen: Wie lang geht das noch gut oder ist es schon zu spät? Wir haben in der Region Eltern und Erzieher gefragt.

Alicia ist vier Jahre alt. Sie geht in Mering in die Kita am Kapellenberg. Gehen ist weit gefasst. Ihre Eltern fahren Alicia jeden morgen quer durch den Ort. Mit dem Auto sind es nur wenige Minuten. Zu Fuß wäre es eine halbe Stunde. Meistens ist es bereits die zweite Fahrt, die Hans Jung oder seine Frau dorthin machen. 30 Minuten vorher setzen sie den Sohn an der Schule neben der Kita ab. Alicia früher in die Kita zu bringen, funktioniert nicht. Seit Corona wurden die Buchungszeiten gestrafft. Die Kita ist überfüllt. Anfragen auf einen Kitaplatz in einer näheren Einrichtung wurden abgelehnt.

