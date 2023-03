Eurovision Song Contest

12:00 Uhr

Von Bayern nach Liverpool: Trong will auf die große ESC-Bühne

Trong Hieu Nguyen will für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Liverpool antreten. Hier steht er im Max-Littmann-Saal des Regentenbaus in seiner Heimatstadt Bad Kissingen.

Plus "Unser Lied für Liverpool" könnte das eines 30-Jährigen sein, der als Sohn vietnamesischer Einwanderer in der kleinen unterfränkischen Stadt geboren wurde.

Von Julia Back, Julia Back, Daniel Wirsching

Fünfmal hatte sich Trong Hieu Nguyen schon für die ESC-Teilnahme beworben. Dann klappte es. An diesem Freitag wird er live im Ersten auftreten, beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2023. "Unser Lied für Liverpool" – es könnte das Lied eines 30-Jährigen sein, der als Sohn vietnamesischer Einwanderer in der kleinen unterfränkischen Kurstadt Bad Kissingen geboren wurde. Und der hart daran arbeitete, ein Star zu werden. Sein Lied heißt "Dare To Be Different" – Trau dich, anders zu sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

