Selbstgebauter Sprengkörper explodiert: Mann schwer verletzt

Mit selbst gebauten Sprengkörpern waren sie in einen Wald gegangen. Einer davon explodierte in der Hand eines 23-Jährigen.

Ein selbst gebastelter Sprengkörper ist in der Hand eines 23-Jährigen explodiert und hat ihn schwer verletzt. Der junge Mann sei am Freitag mit zwei weiteren Männern in einem Waldstück bei Hausen im Landkreis Forchheim gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort sollen sie die Sprengkörper gezündet haben. Wegen einer Fehlfunktion explodierte einer davon aber noch in der Hand des Mannes.

Die alarmierten Polizeibeamten versorgten seine stark blutenden Wunden, wie es hieß. Der 23-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus. Er und die beiden anderen gleichaltrigen Männer müssen sich nun wegen eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz verantworten.

(dpa)