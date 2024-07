Nach Explosion in Memmingen: Hinweise auf Gas als Ursache verdichten sich

Ist die Ursache für die Explosion eines Reiheneckhauses in Memmingen am Freitag schon geklärt? Das Gebäude war am frühen Abend in die Luft geflogen, das direkt angrenzende Reihenhaus, also die nächste Wohneinheit, wurde zur Hälfte fortgerissen. Dabei starb ein 17-Jähriger. Seit Montag arbeiten Ermittler vom Landeskriminalamt Bayern und von der Kriminalpolizei in den Trümmern des Hauses. Sie suchen nach der Ursache für die Detonation.

