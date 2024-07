Explosion in Memmingen: Mehrfamilienhaus wurde „dem Erdboden gleichgemacht“

In einem Wohnhaus in Memmingen ist es am Freitagabend zu einer massiven Explosion gekommen. Zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und THW sind vor Ort, berichtet unsere Reporterin. Auch Rettungshubschrauber landeten - ein Großeinsatz läuft.

„Wir müssen von Verletzten ausgehen“, so ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Redaktion. Allerdings ist der Polizei nicht bekannt, wie viele Menschen sich im Gebäude befanden. Das Haus sei völlig zerstört, heißt es vonseiten der Polizei - es wurde „dem Erdboden gleichgemacht“.

Rettungskräfte sind nach Explosion in Memmingen im Großeinsatz

Laut Polizei wurden mehrere Häuser in der Umgebung geräumt. Fotos vom Geschehen zeigen gewaltige Trümmerteile auf der Straße und dem angrenzenden Gehweg. Ziegel, Dämmaterial und Glasscherben liegen viele Meter weit verstreut, berichtet unsere Reporterin vor Ort. Mehrere Häuser nahe der Explosionsstelle seien beschädigt, Fenster geborsten.

Unterdessen sind die Hintergründe noch unklar. Auch was die Explosion auslöste, ist noch nicht bekannt. Im Bereich „Im Kalker Feld“ in Memmingen kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Unter anderem ist die Münchner Straße an der Autobahnabfahrt der A96 Memmingen Ost komplett gesperrt. Wie lange die Rettungsmaßnahmen heute am Freitag in Memmingen andauern werden, ist noch nicht bekannt.