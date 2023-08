Münchner S-Bahn-Stammstrecke für neun Tage gesperrt

Mit der Münchner Stammstrecke wird die zentrale S-Bahn-Strecke aller Linien durch die Innenstadt wegen Bauarbeiten nun für neun Tage gesperrt.

Von diesem Freitagabend bis zum frühen Morgen am 21. August fahren zwischen Pasing und Ostbahnhof keine Züge, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. Zwischen Pasing und dem Hauptbahnhof werde es einen Schienenersatzverkehr im Zehn-Minuten-Takt geben, zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof könnten Fahrgäste die U5 nutzen - sie fährt tagsüber extra alle fünf Minuten.

Auf allen S-Bahn-Linien kommt es zu Fahrplanänderungen: Haltestellen entfallen, Züge enden vorzeitig oder fahren ohne Halt durch. Auch in den Nächten vor und nach der Sperrung kommt es zu Einschränkungen. Alle Änderungen sind in der Fahrplanauskunft eingearbeitet, Fragen werden zudem unter 089 55 89 26 65 beantwortet.

Grund für die Sperrung sind umfangreiche Bau- und Instandhaltungsarbeiten. So geht im August am Bahnhof Laim das neue Gleis 1 in Betrieb, auf dem die alte und die neue Stammstrecke künftig aufeinandertreffen. Bis dahin müssen aber noch das neue Gleis mit der alten Stammstrecke verknüpft, die Leit- und Sicherheitstechnik abgenommen und das neue Gleis bei Probefahrten getestet werden. Am Ostbahnhof und am Isartor werden zugleich Weichen (teil-)erneuert, zudem werden Oberleitungen, Signaltechnik und Bauwerksfugen instandgesetzt. Eine Übersicht über die Bauarbeiten gibt es unter www.s-bahn-muenchen.de/fahren/baustellen.

(dpa)