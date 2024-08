13-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 13-Jährige ist im schwäbischen Burtenbach (Landkreis Günzburg) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen am Samstagabend in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr die 13-Jährige mit ihrem Fahrrad eine abschüssige Straße hinab und wollte in einer Kreuzung geradeaus fahren. Dort wurde sie den Angaben nach frontal von dem vorfahrtsberechtigten Wagen angefahren. Der 77-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Laut Polizei trug die Fahrradfahrerin keinen Helm. Die Ermittlungen dauerten an.

