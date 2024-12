„Meine Mutter hat nicht mehr verdient, Mutter genannt zu werden“

In den Aussagen ist immer wieder deutlich, dass die Eltern nicht den Erwartungen der Befragten entsprochen haben. Gleichzeitig beklagt man sich aber, dass die Eltern ihrerseits Erwartungen an die Befragten gehabt haben! Das Gute an der Geschichte ist, dass die Befragten ja auch älter werden, und dass deren Kinder dann wahrscheinlich den selben Maßstab an sie anlegen. Denn Eltern sind auch nur Menschen, und Menschen machen nun mal auch Fehler. In den Aussagen ist erkennbar, dass einige Elternteile in schwierigen Lebenssituationen sind oder waren. Gerade da wäre es eigentlich angebracht, diesen Menschen zur Seite zu stehen. Aber heute ist Egoismus angesagt, man will sich nur noch um das eigene Wohl kümmern und kommt sich dann auch noch toll vor. Die genetischen Wurzeln lassen sich aber nicht verleugnen, da hilft auch kein Kontaktabbruch. Nur findet man die Fehler leichter bei den Eltern als bei sich selbst.