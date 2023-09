Und immer wieder die Frage: Wer betreut die Kinder?

Von Christina Heller-Beschnitt - vor 27 Min.

Weil Erzieherinnen und Erzieher fehlen, müssen Kitas Gruppen schließen. Auch die von Nora und Samuel. Die Geschichte einer ganz normalen Familie, die nun ein gesellschaftliches Problem lösen muss.

Dies ist ein Text über eine ganz normale Familie, über ihren ganz normalen Alltag. Und über ein Problem, das denn Alltag fast aller Familien mit jungen Kindern in Bayern derzeit zum Kraftakt macht. Es geht hier um die Kettlers: Mutter Lena, Vater Jens und die beiden Kinder Nora (schon viereinhalb!) und Samuel (zwei). Sie sitzen an diesem Freitagnachmittag zusammen im Wohnzimmer ihres Augsburger Reihenhauses und von dem turbulenten Sommer, der hinter ihnen liegt, ist fast nichts mehr zu spüren. Geblieben ist nur etwas Wut und viel Unverständnis.

Nun also sitzt die vierjährige Nora am Tisch, vor ihr auf dem Teller liegt ein Stück Bananen-Nuss-Kuchen. Hinter ihr im Wohnzimmer steht Samuel am Sofatisch. Er will auch Kuchen haben. Er will ihn aber – wie jeder Zweijährige – selber abschneiden. Sein Papa Jens sitzt neben ihm und überwacht Samuels Bewegungen. Dass es an diesem Freitagnachmittag überhaupt Kuchen gibt, dass Jens geduldig zuschaut, wie sein Sohn den Kuchen zerlegt und ihn nicht selber zerteilt, weil das schneller ginge und weniger bröselte, dass die Eltern ihren (Familien-)Alltag inzwischen entspannter bewältigen können, liegt daran, dass Mutter Lena in der ersten Jahreshälfte alle verbleibende Kraft zusammengenommen und ein paar Dinge verändert hat. Für sich und für die Familie.

