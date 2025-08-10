Gas-Unfall in Schrebergarten beim Fasaneriesee: Zweite Person gestorben

Nach einem Gasaustritt in einem Schrebergarten in Feldmoching ist eine weitere Person gestorben. Am Samstagabend feierten mehrere Personen in einer Gartenlaube beim Fasaneriesee, als unbemerkt Gas aus einem Generator im Keller austritt, teilte die Polizei mit. Inzwischen starb ein zweiter Mann an den Folgen.

Zunächst wurden Polizei und Rettungskräfte wegen zwei bewusstlosen Personen zu der Kleingartenanlage alarmiert. Ein 41-Jähriger und ein 50-Jähriger wurden daraufhin schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-Jährige starb noch am Samstag. Nun ist auch der 50-jährige Mann am Sonntagmittag gestorben. Vier weitere Personen, die auf der Feier waren, erlitten jeweils eine leichte Intoxikation, so die Polizei.

Gas-Unfall in Gartenlaube beim Fasanerie-See: Ursache war ein Generator

Die Ursache für den Gasaustritt ist laut aktuellen Ermittlungen der Polizei ein Generator, der während der Feier im Keller der Gartenlaube betrieben wurde. Aus bisher ungeklärten Gründen sei aus dem Generator Gas ausgetreten. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter zu dem Vorfall. Während des Einsatzes war ein Rettungshubschrauber vor Ort. Zudem betreute das Kriseninterventionsteam Angehörige und Betroffene. Für die Bevölkerung bestand laut Polizei aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung.