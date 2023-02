Sieger steht fest: Das ist der schönste Faschingsumzug der Region

Welcher Faschingsumzug ist der schönste im ganzen Land? Das wollten wir von Ihnen wissen. Und Sie haben entschieden. Die Gewinner stehen fest.

Nach der langen Corona-Pause gab es dieses Jahr wieder vielerorts große Faschingsbälle, Gaudiwürmer und Umzüge. Und viele Menschen haben teilgenommen. Deshalb wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Was ist eigentlich der schönste Faschingsumzug in der Region? Insgesamt standen 49 Umzüge zur Auswahl. Und die Beteiligung war rege: Bei der Wahl zum schönsten Faschingsumzug wurden über 5700 Stimmen abgegeben. Diese traditionellen Umzüge haben unseren Leserinnen und Lesern am besten gefallen.

Das sind die Gewinner: Was ist der schönste Faschingsumzug in der Region?

Den dritten Platz belegt der Faschingsumzug in Rennertshofen mit über 600 Stimmen. Auf der Nummer zwei liegt der Umzug in Bertoldsheim. Dieser erreichte etwa 1000 Stimmen mehr als der Drittplatzierte. Die Entscheidung um den ersten Platz wurde mit einem Vorsprung von weniger als 100 Stimmen noch einmal richtig spannend.

Der Gewinner des Votings ist der Gaudiwurm aus Höchstädt. Mehr als ein Drittel der Stimmen kürten den Umzug zum schönsten in der Region. Dieses Jahr zogen die Schlossfinken und zahlreiche Gast-Faschingsgesellschaften aus der Umgebung vor rund 10.000 Faschingsfans durch die Donaustadt.

