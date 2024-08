Ist bald Schluss mit den Faxen in Bayerns Behörden?

Schwere Zeiten für die Fax-Geräte in Bayerns Behörden: Ihre Zahl hat sich in den letzten sechs Monaten halbiert. Inzwischen tun in den Amtsstuben des Freistaats noch knapp 1900 Geräte ihren Dienst – oder stehen zumindest herum.

