Eon-Umfrage: Sommerurlaub bleibt benzingetrieben

Das Auto bleibt ungeachtet aller Klimadiskussionen laut einer neuen Umfrage für eine Mehrheit bayerischer Urlauber beliebtestes Verkehrsmittel auf der Fahrt in die Sommerferien. Demnach wollen in diesem Sommer 52 Prozent der Einwohner des Freistaats verreisen, und von diesen wiederum 55 Prozent mit einem Verbrenner-Pkw. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Civey in einer Umfrage für das Energieunternehmen Eon ermittelt. An zweiter Stelle folgte mit 24 Prozent das Flugzeug, lediglich 8 Prozent wollen die Bahn nehmen. Der Rest verteilt sich auf andere Verkehrsmittel wie Schiffe oder Elektroautos.

Die Demoskopen befragten Ende Mai und Anfang Juni deutschlandweit gut 5000 Menschen, die Ergebnisse sind laut Eon sowohl bundesweit als auch in den Bundesländern repräsentativ für die erwachsene Bevölkerung ab 18.

Nachhaltigkeit soll bei künftigen Ferien wichtiger sein

Allerdings bekundete ein Teil der Befragten zumindest die Absicht, in Zukunft mehr auf die Nachhaltigkeit der Ferien zu achten: Mehr als 13 Prozent der Urlauber aus Bayern sagten, dass sie künftig häufiger auf Flugreisen verzichten wollten; ebenfalls 13 Prozent erklärten, häufiger mit dem Zug verreisen zu wollen.

Über zwei Drittel der bayerischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen laut Umfrage ins europäische Ausland verreisen, 30 Prozent haben ein Ferienziel in Deutschland, und 17 Prozent planen Fernreisen außerhalb Europas. Beliebtestes Reiseziel bei den bayerischen Europaurlaubern ist demnach Italien mit 36 Prozent, gefolgt von Österreich (24 Prozent) und Kroatien (16 Prozent). Bei den Inlandsurlaubern liegen Ost- und Nordsee mit einem Anteil von zusammen 46 Prozent vorn.