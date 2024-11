Der neue Münchner „Tatort“-Kommissar kennt sich in der Stadt schon gut aus

Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl machen Schluss. Nach 100 Fällen verabschieden sich die beiden Tatort-Dinos 2025/26 aus dem Polizeidienst. Noch fünfmal ermitteln sie bis dahin gemeinsam, dann sind sie Fernseh-Geschichte. Wie der Abgang aussehen wird, ist bisher nicht bekannt. Ein dramatischer Tod wird eher nicht vermutet. Denn dafür leben der Ivo Batic und der Franz Leitmayr zu gerne.

Veröffentlicht ist inzwischen, wer ihr Nachfolger wird. Und der dürfte Tatort-Zuschauern bekannt vorkommen. Denn es ist der Schauspieler Carlo Ljubek. Bereits 2024 spielte der gebürtige Bocholter eine Hauptrolle im Münchner Krimi „Das Wunderkind“. Als Musterhäftling Dieter Scholz half er Leitmayr, Batic und Hammermann damals bei den Ermittlungen nach einem Mord in der Justizvollzugsanstalt.

Mit München verbindet Ljubek jede Menge

Überhaupt ist Bayerns Landeshauptstadt für Hrvoje-Carlo Ljubek, wie er mit vollem Namen heißt, bekanntes Terrain. Den kroatischstämmigen Mimen verbindet mit Bayerns Landeshauptstadt jede Menge. Hier hat er auch eine Lehre absolviert „München ist zugleich ein Gefühl warmer Vertrautheit, ein Zurückkehren in eine von meinen so vielen Heimaten. Mit 16 bin ich hierher zu meinem Vater gezogen, habe bei TSV 1860 Fußball gespielt, später an der Otto-Falckenberg-Schule Schauspiel studiert. Ich freue mich sehr auf die Stadt und diese spannende Reise“, erzählt der inzwischen in Hamburg lebende Schauspieler.

Es sei eine „große Ehre und schöne Herausforderung“, den Tatort-Kommissar in München zu spielen, sagt Ljubek. Er freue sich sehr auf die Stadt und die spannende Reise. Ljubeks Charakter im Tatort wird übrigens Nikola Buvak heißen.

Zuletzt spielte Ljubek in der Netflixserie „Schlafende Hunde“

Die Rolle dürfte der Höhepunkt seiner bisherigen Karriere sein. Trotz fußballerisch technischer Begabung hatte sich Ljubek für Bühne und Kamera statt Rasen entschieden. Mit 21 Jahren ging es für den Sohn kroatischer Einwanderer das erste Mal beruflich ans Theater und seitdem hat es ihn nicht mehr losgelassen.

Nach seiner Schauspielausbildung holte ihn Theaterregisseurin Karin Beier ans Schauspiel Köln und später wechselte Ljubek ans Schauspielhaus Hamburg. Zuletzt spielte er in der Netflixserie Schlafende Hunde von Stephan Lacant und Francis Meletzky, in der ZDF-Serie Safe von Caroline Link und im Kinofilm Alle die Du bist von Michael Fetter Nathansky.

Und Ljubek alias Nikola Buvak wird im Tatort künftig nicht allein ermitteln, sondern zusammen mit dem beliebten Kalli Hammermann, der von Ferdinand Hofer gespielt wird. Der erfahrene Kriminaloberkommissar wird ihm zur Seite stehen und auch in die Untiefen der Münchner Mordkommission einführen.