Versuchte Tötung - 36-Jähriger festgenommen

Mit einem Stich in den Hals soll ein 36-Jähriger versucht haben, eine Frau zu töten. Der Verdächtige habe zuvor mit der 47-Jährigen gestritten, teilte die Polizei mit. Am Samstagmorgen wurde sie dann von mehreren Zeugen mit einer etwa zehn Zentimeter tiefen Halswunde gefunden. Sie wurde daraufhin versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Erste Ermittlungen führten zu dem 36-Jährigen, der jedoch nicht am Tatort war. Eine Streife fand den Mann etwas später barfuß und blutverschmiert an einer mehrere Kilometer entfernten Straße, wie es hieß. Er wurde festgenommen. Eine vermeintliche Tatwaffe wurde von der Polizei gefunden.

Ein Ermittlungsrichter erließ einen Tag später einen Unterbringungsbefehl. Polizeiaussagen zufolge ist der Mann unter anderem aus dem Drogenmilieu bekannt. Gegen den Schweden wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.