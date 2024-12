15 Verletzte nach Brand in Seniorenwohnheim

Insgesamt 15 Menschen sind bei einem Feuer in einem Münchner Senioren- und Pflegeheim an Heiligabend leicht verletzt worden. Was das Feuer im dritten Obergeschoss verursacht hatte, war bislang noch unklar, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch zum entstandenen Schaden sagten die Ermittler zunächst nichts.

Etwa 60 Menschen seien aus dem historischen Gebäude gebracht worden, wie es weiter hieß. Das Feuer griff in der Folge auf Teile des Daches und den Glockenturm über. Aus dem Turm loderten zeitweise Flammen heraus.

Die Feuerwehr war ihren Angaben zufolge mit 120 Kräften im Einsatz und löschte den Brand bis in die Nacht hinein. Dabei entfernten sie unter anderem die Blechfassade am Glockenturm. Währenddessen hatte die Polizei die umliegenden Straßen gesperrt.

Die Bewohner seien zum Teil in einen anderen, nicht betroffenen Bereich des Gebäudes gebracht beziehungsweise vorübergehend in einem nahe gelegenen Gebäude der Technischen Universität München betreut worden, teilte die Feuerwehr mit. Die Verletzten kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen in Kliniken.

Icon Vergrößern Das Gebäude befindet sich in der Münchner Innenstadt. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Das Gebäude befindet sich in der Münchner Innenstadt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Icon Vergrößern Bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim sind 15 Menschen leicht verletzt worden. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim sind 15 Menschen leicht verletzt worden. Foto: Sven Hoppe/dpa

Icon Vergrößern Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Foto: Annette Weidner/dpa Icon Schließen Schließen Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Foto: Annette Weidner/dpa