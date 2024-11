Rentner stirbt bei Zimmerbrand

Ein 85-Jähriger ist nach einem Brand tot in seiner Wohnung in Oberbayern gefunden worden. Angehörige hätten gemeldet, von dem alleinstehenden Mann länger nichts mehr gehört zu haben, teilte die Polizei mit. Weil das ungewöhnlich gewesen sei, hätten Feuerwehr und Polizei am Montag die Tür zur Wohnung des Seniors in Karlsfeld (Landkreis Dachau) geöffnet. Dort fanden sie die Leiche des Mannes.

Nach ersten Ermittlungen war in der Küche ein Brand ausgebrochen, der dann wieder erlosch. Der Mann starb dabei laut Obduktionsergebnis an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Das Feuer und den Tod des Mannes bemerkte zunächst niemand. Verursacht wurde der Brand laut Hinweisen vermutlich durch einen technischen Defekt, hieß es.