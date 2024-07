Brand in Maschinenhalle - Hoher Sachschaden

Ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro ist bei einem Feuer in einer Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in Greding (Landkreis Roth) entstanden. Die Halle stand bereits in Vollbrand als die Einsatzkräfte in der Nacht auf Donnerstag eintrafen, heißt es in einer Mitteilung. Nach ersten Erkenntnissen löste ein Defekt an einem abgestellten Traktor das Feuer aus.

Insgesamt waren mehr als 100 Kräfte der Feuerwehr, des Bayerischen Roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in den frühen Nachmittag. Menschen wurden nicht verletzt.