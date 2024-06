Brand in Würzburger Mehrfamilienhaus: Acht Verletzte

Mit Drehleitern mussten Menschen aus ihrer Wohnung gerettet werden, weil unter ihnen eine Wohnung brannte. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot angerückt.

Bei einem Brand in einem Würzburger Mehrfamilienhaus sind acht Personen leicht verletzt worden - sie erlitten Atemwegsreizungen. Eine Wohnung in Hochparterre brannte aus, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstagabend meldete. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Fünf Menschen, die sich in einer Wohnung über der brennenden Wohnung befanden, musste die Feuerwehr mit einer Drehleiter retten. Zwei Personen wurden in der Nähe von Polizeibeamten angetroffen und zu weiteren Überprüfungen zur Dienststelle gebracht. Inwiefern sie mit dem Brand in Verbindung stehen, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg nahm Ermittlungen auf.

(dpa)