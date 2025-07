Unwetter in Unterfranken Feuer im Kirchturm: Blitz schlägt in Kapelle in Giebelstadt ein und setzt Turm in Brand

Ein Unwetter zieht am Abend über Unterfranken, ein Blitz trifft eine Kapelle in Giebelstadt. Schnell bricht ein Feuer im Turm aus, selbst dicke Balken wurden beschädigt.